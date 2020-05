5 põnevat fakti menuromaani „Cougar“ saladusliku autori Helene Mossi kohta 

See on tõesti Helene enda selg. Ja mitte ainult selg… Autoril oli kindel soov siduda ennast oma teosega rohkemal määral kui sulg ja paber, mistõttu ta sellise julge variandi kasuks ka otsustas. Muuseas, käed tema piha ümber kuuluvad stuudio fotograafile ja klõpsu tegi enda tütar.

Helene seisukoht on olnud algusest peale, et tema ei kirjuta raamatuid tagariiulisse tolmu koguma. Et kui juba, siis juba. Kirjutamine on talle alati meeldinud. Kui koolis oli tal kirjandus üks lemmikainetest ja hindeks läbi aastate 5, siis tema lõpukirjandit hinnati näiteks hindega 4. Põhjuseks toodi, et sellel puudus mustand. Ehk tema üllatusliku kehva hinde oli tinginud asjaolu, et ta kirjutas otse puhtandi.