Seisukoht | Selle aasta Eurovisioni mälestuseks 

Kuigi sel aastal ei ole minu jaoks tulnud kaheksandat Eurovisioni, sest andsin kajastamise teatepulga üle, puges selle nädala algul hinge teatav euroigatsus. Ma ei ole kunagi olnud tulihingeline Eurovisioni fänn, kes juba mitu kuud varem kõikide lugude sõnad pähe õpiks või suudaks võitjat ennustada, kuid selle suurvõistluse kajastamises on siiski oma võlu. Korraldajariigis kohapeal olles ja euromelu väga lähedalt nähes on küll tunne, nagu oleks sattunud paralleeluniversumisse. Ja see on äge.