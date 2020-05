PUUST JA PUNASEKS! Piirangud leevenevad: millal ja mida nüüd teha tohib? 

Varasemalt on õuetreeningute maksimaalne osalejate arv olnud 10 inimest. 18. maist võivad taasalustada vabas õhus treeningutega kõik võistkonnaalad, ka suuremat osalejate hulka nõudvad. Esmaspäevast on lubatud ühtlasi võistlused, kuid ilma pealtvaatajateta ja maksimaalselt 100 inimesega (selle hulka peavad mahtuma ka korraldajad). Vutiliigas lähevad näiteks mängud lahti teisipäevast.

„Juhul kui asutus seda võimaldab,“ rõhutab Kiik. „Kui on näiteks kultuurimaja, kus on saal 200 inimesele, siis täituvus võib olla maksimaalselt 50 protsenti ehk siis on see piirang 100 inimest. 500 inimesega piirang on vähemalt 1000 inimesele mõeldud siseruumides. Ei saa teha nii, et paneme väikese koha puupüsti täis ja sellega suurendame nakkusriski.“