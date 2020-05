Hambaarstid: koroonaviirus on muutnud mängureegleid, kuid mitte meid! 

Kuigi plaaniline hambaravi on taastumas, siis on mõistetav, et inimesed võivad siiski tunda ebakindlust või isegi hirmu selle ees, milliseid teenuseid on praeguses olukorras mõistlik ja turvaline kasutada. Kuigi hambaravi on liigitatud kõrgema turvariskiga valdkondade hulka, siis hambaarstid kinnitavad, et hambaravi on täiesti ohutu.

Hambaarstid on väga tihedas kontaktis patsientidega ning alati on olnud prioriteediks inimeste tervis ja turvalisus. Arstid on koguaeg gripi ja teiste nakkushaiguste (nagu HIV ja hepatiit) eesliinil, mistõttu on hügieeninõuete täitmine ja isikukaitsevahendite korrektne kasutamine alati oluline.

Hambakliinikud töötavad alati kaitsevahenditega, kasutavad steriilseid instrumente ja desinfitseerivad kõiki vajalikke pindu. Koroonaviiruse tõttu on Maxilla Hambakliinikus rakendatud veelgi rangemaid hügieeniprotokolle.

Mitmete hambakliinikute koostöös on valminud video, kus võtavad sõna mitmed hambaarstid, kes kõik kinnitavad, et hambaravi on ohutu, visiitide edasilükkamiseks ei ole põhjust ja kõik vajalikud nõuded on täidetud!

„Ei tasuks edasi lükata arsti poolt määratud raviprotseduure, kuna see võib hiljem kaasa tuua keerulisema või veel kallima ravi. Teadke, et parim võimalik ravi, mis teid tervena hoiab, on täna võimalik. Teie tervis on meie töö, on alati olnud, on täna ja on ka edaspidi,“ sõnab hambaarst.

„Koroonaviirus on muutnud mängureegleid, kuid see pole muutnud meid. Püsige terved ja hoolitsege enda eest. Oled kaitstud, meie oleme valmis,“ võetakse teema kokku.

