VIDEO | Linnajääger: Tallinna sattunud kaks noorkaru said ilmselt omal jõul minema. Kõik pääsesid! 

Linnajääger Marko Olop on spetsialiseerunud sellele, et aidata viga saanud loomad-linnud tagasi oma jalgadele või viia kutsumata metsaasukad inimeste juurest minema. Seetõttu oli ta neljapäeval Tallinnas Rocca al Mare kandi metsas juba hommikutundidel platsis. Ta kutsus kokku veel kümmekond eksperti, kel jahiriided seljas ja relvad käes, et piirkonda eelkõige turvata.