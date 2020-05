VIDEO | Ida-Virumaal leiti hoovist 250kilone lennukipomm 

Häirekeskus sai eile kell 10.45 teate, et Ida-Virumaal Narva-Jõesuu linnas Puhkova külas tuli kaevaööde käigus välja pomm. Sündmuskohal selgus, et tegemist on Teise maailmasõja ajast pärineva ja 250 kilo kaaluva vene lennukipommiga. Pomm sisaldas 114 kg lõhkeainet TNT.