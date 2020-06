Kaunis ja elastne nahk – mida selleks vajame? 

Meie keha on suuteline iseseisvalt kollageeni ja hüaluroonhapet tootma piisavas koguses kuni umbes 25. eluaastani. Edasistel eluaastatel väheneb see iga aastaga umbes 1%. Ebapiisav kollageeni ja hüaluroonhappe kogus ongi põhjuseks, miks aastatega muutub nahk õhemaks, juuksed ja küüned hapramaks ning tekivad kortsud. Kollageenikiududel on oluline roll ka liigeste ja kõhrede toimimisel, seetõttu lisanduvad pika ajaga sageli liigesevaevused. Vähenenud kollageenitootmine on ka üks põhjuseid, miks aastatega tekib naistel tselluliit – nahaalune sidekude ei piisavalt tugev, et rasvarakkude survele vastu pidada.

Kuidas siis panna pausile kollageeni ja hüaluroolhappe kadu ning säilitada nooruslik välimus peale 25. eluaastat? Ilmselgelt siin ühte ja ainukest kõikvõimsat vahendit ei ole, meie organism on selleks liiga keeruline mehhanism. Siiski on mõned järeleproovitud ja toimivad meetmed, kuidas oluliselt vältida kollageeni ja hüaluroonhappe vähenemisest tingitud ebameeldivusi.

Peamine nendest vana on hea soovitus: vaata üle oma elustiil! Ilmselt ei ole uudis, et mitmed elustiili alased valikud mõjutavad igapäevaselt meie naha seisundit. Õhusaaste, suitsetamine, alkohol, stress, liigne kofeiin jne. Ning peamine naha „vaenlane” – ultraviolettkiirgus. Kõik need faktorid toodavad nahas vabu radikaale, mis lõhuvad kollageenikiude. Ja aastatega naha vastupanuvõime aina väheneb, seega tervislikumad igapäevased valikud aitavad vältida enneaegset vananemist. Soovitame: lisa igapäevasele toidule antioksüdante sisaldavaid puu- ja juurvilju, mis võitlevad vabade radikaalidega nahas!

Maailmas on juba mõnda aega levinud kollageenisisaldavate ja/või kollageenitootmist stimuleerivate toidulisandite tarvitamine. Erinevaid tooteid on testitud ja mõne puhul lausa kliinilisi uuringuid tehtud. Tulemused on tegelikult üsna rõõmustavad. Kvaliteetsetest toorainetest tehtud tooted on üldjuhul ka mõjusad. Samas erinevas hinnaklassis kollageenipulbreid, tablette ja isegi komme müüakse täna isegi toidupoodides, valik on kirev. Kuidas siis selles tootevalikus orienteeruda ja mille järgi valida? Alljärgnevalt lühidalt, millele tasub tähelepanu pöörata kollageeni toidulisandi valikul.

- Tootes on kasutatud kvaliteetseid toimeaineid. Uuringud näitavad, et kõige mõjusamad on kollageeni toidulisandid, kus on toimeaineks hüdrolüüsitud kollageenipeptiidid. Selline tehnoloogia ei ole odav ega lihtne, seetõttu on need toimeained tavaliselt patenteeritud. Patenteeritud tehnoloogial põhinevad toimeained on tootekirjelduses märgitud tähisega ®

- Kollageeni esineb organismis kokku 26 erinevat liiki. Nn nahakollageen on tüüp I ja liigestes ning kõhredes sisalduv kollageen on tüüp II. Kui toode lubab, et mõjub ka liigestele, siis peab olema pakendil kirjas, et tootes on nii I kui II tüüpi kollageeni. Samuti, manustades I j II tüüpi kollageeni samaaegselt, on sünteesist saadav efekt umbes 40% suurem kui vaid I tüüpi kollageeni tarbides.

- Toode sisaldab C-vitamiini. Kollageenisünteesiks on vajalik komponent C-vitamiin. Keha ise ei tooda C-vitamiini ja ilma selle lisandita kollageenitootmist ei toimu.