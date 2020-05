Tee aiamööbli valimisel julgeid otsuseid – siit leiad ühe põneva mõtte! 

Kevade saabudes ja ilmade soojenedes tahad veeta üha rohkem aega värskes õhus. Pärast pikka tööpäeva haarad raamatu, sirutad jalad taeva poole ning lihtsalt lõõgastud ja naudid päikest. Nädalavahetusel on kombeks kutsuda sõbrad õhtusöögile või aiapeole, kuid selleks, et mõnusalt aega veeta, tuleks mõelda praktilise ja mugava välimööbli hankimisele. Kott-tool on viimase aja hitt aiamööbli valimisel. Võimalik on valida vormide hulgast, mis kohanevad täpselt sinu kehaga ja vastavad kõikidele soovidele. Kevade puhul valmivad isegi kott-toolid heledamates ja erksamates värvides, mis panevad särama iga aia ning terrassi.

Pusku Puskust leiad erinevaid väljas kasutamiseks sobivaid kangaid, nagu OX, Outside, Quilted Outside ja Riviera. On teisigi õue sobivaid kott-toole ning nende valikul tasub jälgida, et tegu oleks kunstnaha või vetthülgava ja niiskuskindla polüesterkangaga. Vaatleme kõige populaarsemate kangaste plusse ja miinuseid, et aidata sul otsustada, milline istmekott endale õue või terrassile valida.