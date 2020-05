HINDAMATU ABILINE: kutsikana hüljatud koer on päästnud Austraalia põlengualadelt üle 100 koaala 

Karjakoer nimega Bear (tõlkes Karu) hüljati perekonna poolt juba kutsikaeas. Temast on saanud aga Austraalia loomakaitsjate hindamatu abiline. Nüüd, kui riigis on laiaulatuslikud metsapõlengud selleks hooajaks läbi saanud, on koera ülesandeks leida põlengualadelt haigeid ja vigastatud koaalasid.

Need koaalad, kes metsapõlengud üle elasid, on ka praegu tõsises ohus. Paljud loomad pesitsevad keskkonnas, mis ei suuda neile kõike eluks vajalikku pakkuda. USC ülikooli vanemuurija Celine Frere'i sõnul on praegusel perioodil toimumas talviste põlengute n-ö teine etapp. „Kõik kõndisid eemale, arvates, et halvim on möödas. Me saime aga teada, et sajad koaalad on siiani surmaohus,“ mainis Frere ning lisas, et selliste koaalade päästmisega ongi Bear jaanuarist saati tegelenud. Koer oli suureks abiks ka aktiivsel põlenguperioodil. Ehkki katastroofist pole veel taastutud, peavad Bear ja teised päästjad juba järgmiseks põlenguhooajaks valmistuma.