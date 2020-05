VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: piiranguid leevendatakse kimpudena, ööklubid peavad veel oma aega ootama 

Kiik põhjendas, et praegu on leevendusi otsustatud teha kimpudena. „Teeme seda koostöös teadusnõukoguga. Jõuame mingil hetkel ka kasiinode ja ööklubide juurde,“ kinnitas minister ja lisas, et leevenduste tegemisel peetakse silmas seda, kui vajalikud need ühiskondlikult on. „Seda olukorda me kindlasti ei taha, kui me avame need kohad näiteks kõik korraga, nakkus hakkab levima ja siis me peame selle pärast hakkama sulgema kohti, mis on ühiskondlikult olulisemad,“ lisas ta.

Sotsiaalminister seletas, et oluline number, mida Eesti teiste riikide puhul jälgib, on see, kui palju on nakkuskordaja järgi nakatunuid 100 000 elaniku kohta. Eestil on see number praegu 7 ja tipphetkel oli see kuskil 50 inimese juures. Ohtlikuks peetakse seda, kui riigil on see number üle 20–30 inimese. Soome on kenasti seal piiri peal.

„Oleme Läti ja Leedu transpordiministritega kokku leppinud, et soovime lennuliine Balti riikide vahel,“ sõnas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Minister seletas, et isegi kui Eesti kuskile liikumise avab, siis peab kindlasti vaatama ka seda, millised on piirangud teises riigis. Näiteks tõi ta Norra. „Meil on olnud juhtumeid, kus inimene ostab lennupileti ja jõuab ilusti kohale, aga siis tuleb lennujaamas talle vastu politseinik, kes ütleb, et teda riiki sisse ei lasta. Selliseid juhtumeid me ei taha, see oleks lihtsalt lennuraha raiskamine. Selliseid piiranguid peab kindlasti nüüd piire avades kontrollima,“ sõnas ta.

Aas tõi esile ka Air Balticu, mis tema hinnangul asunud liiga ennatlikult lennuliine taastama. Näiteks tõi ta Amsterdami ja Kopenhaageni, kuhu tahtis lennufirma Tallinnast liini taastada, aga kuhu Eesti valitsus veel inimesi ei luba.

Hartman andis ülevaate spordivaldkonna piirangute leevenemisest. „Järgmisest nädalast on lubatud siseruumides treenimine. Lisaks on 18. maist võimalik spordivõistlusi pidada välistingimustes ja ilma pealtvaatajateta. Praegu on sporditreeningud väliruumis lubatud, kui seal on kuni 10 osalejat,“ loetles ta.