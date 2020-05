Kinnisvaraekspert kriisi mõjust: stressis tarbijad ei kipu enam nii agaralt tehinguid sõlmima 

Sooman ütles, et tehingute arvu languse taga on eelkõige järsult langenud tarbijate kindlustunne, mis prantsatas kõigest ühe kuuga -2 pealt tasemele -18. „Ebakindlus tuleviku ees on süvenenud ning sellest tulenevalt lükatakse kinnisvara ostuotsuseid edasi. Mõni pelgab töökoha kaotus, mõni ootab hinnalangust, kuid üldiselt on tarbijate stressitase koroonakriisis oluliselt suurenenud,“ seletas ta.

„Kriitilistel hetkedel on kinnisvaraarendajad alati eraisikutest sammujagu ees ja reageerivad muutustele kiiremini. Ostjatele on heaks uudiseks, et paljud arendajad on hinnaläbirääkimistel paindlikud ja mõtlevad ostjatega kaasa. Praktikas võib tähendada see mõõdukat hinnaalandust, vahel ka tasuta parkimiskohta või panipaika,“ ütles Sooman.