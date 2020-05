Küsimus | Kes vastutab, kui pendelrändega kaasneb uus nakkuspuhang Eestis? 

Tanel Kiik, sotsiaalminister, Keskerakond : Otsuse Eesti-Soome vahelise pendelrände avamiseks on teinud Eesti valitsus Soome valitsusega toimunud läbirääkimiste tulemusel, mille aluseks on olnud vastastikku kokkulepitud viiruse leviku tõkestamiseks vajalikud usaldusmeetmed mõlemas riigis.

Lisaks rakendatakse täiendavaid nõudeid laevadel ja sadamates. Sotsiaalministeerium ja terviseamet on koostöös laevandusettevõtetega töötanud välja laevareisil ja sadamates füüsilist distantsi tagavad meetmed, et luua laevadel võimalikult lähedased tingimused muude avalike kohtadega.

Täiendava usaldusmeetmena võimaldatakse Eesti elanikel end Tallinna saabumisel sadamas testida koroonaviiruse suhtes, et võimalikke nakatunuid ja nende lähikontaktseid võimalikult kiiresti tuvastada. Esialgu on kavas võimaldada testimist ühe nädala jooksul, seejärel hinnatakse testimise vajalikkust uuesti ja otsustatakse, kas on vaja jätkata.

Lisaks on kavas edaspidi hakata teavitama Eestisse saabujaid SMS-iga, millega tuletatakse meelde vabatahtlikke liikumispiiranguid, muid piiranguid ja informeeritakse, kuhu pöörduda haigusnähtude ilmnemisel. Perearsti nõuandetelefonil 1220 on võimalik saada nõu ka inglise keeles ja perearstid käsitlevad kõiki ägeda viirushaiguse sümptomitega pöördumisi vältimatu abina. Kõik need meetmed aitavad tagada, et nakkuskahtlusega inimesed jõuavad võimalikult kiiresti testimisele ja saavad positiivse tulemuse korral jääda karantiini.