Markus Väin | Maskid ja mõtted üksildusest 

Ebakindlale homsele lisanduvad ühesugused eilsed, iga päev möödub ju sisuliselt samamoodi: see ja teine asi, söögitegu, jalutuskäik, väike puhkepaus ja magama tagasi. Tunnid ja minutid pole ei sõbrad ega vaenlased – nad on lihtsalt koledamal kombel ühesugused. Niisugusel imelikul ajal on sügavamat tähelepanu – ja põhjusega – pälvima hakanud ka inimeste vaimne tervis.

Maskid meie elus

Vaimne tervis ei ole harilikult teema, mis oleks just esimene valik aruteludeks ühise laua taga. Ei kodus ega avalikkuses. Märksa lihtsam on rääkida näiteks rahvastiku alkoholiprobleemidest, südameprobleemidest, kasvõi suguhaigustest. Vaimsete probleemide iseloom on hirmutavam kui füüsiliste haiguste, sest need on isiklikumad, subjektiivsemad ja kuivõrd need ei paista välja, on neid lihtsam ignoreerida. Nii kannataja kui kõrvaltvaatajate jaoks.

Me kõik kanname ju elus maske. On õpetaja mask ja arsti mask ja advokaadi mask – ilmselt oleme kõik neid näinud. Veel üks mask, mida kõik tunnevad, on iseenda oma. See, mis peeglist vastu vaatab. Ennast on uskumatult lihtne oma probleemide osas petta – isegi lihtsam kui kedagi teist.

Aasta 2020 kontekstis: mask ei ole lihtsalt see sinakasvalge palakas, mis suu ära katab ja pisikud sees hoiab – on ka tegelikkuse, tunnete ja mõtete vari. Viimasel ajal saab maske kanda juuksuris ja poes ja tänaval ja tegelikult on see huvitav tunne – huvitav on, kui lisaks igapäevasele töö- ja tänava- ja poemaskile on näol veel üks kaitsekiht juures. Anonüümne ja eimidagiütlev.

Teadupärast valitseb meie ajal informatsiooni üleküllus. Sellest sünnib tähelepanumajandus, kus avalikkuse tähelepanu alla mahub korraga vaid piiratud hulk teemasid ning käib tihe rebimine, mis parajasti fookusesse pääseb. Vaimne tervis on seejuures olnud üks ebapopulaarsemaid teemasid, võrdluseks muude elu ja tervist ohustavate probleemidega nagu alkohol, liiklusohutus, toitumine, liikumine...

Veidrad ajad – nagu praegune – kipuvad aga uusi asju fookusesse tõstma. Mõttemaailm muutub veidi. Ilmselt on ka lihtsam mõista midagi, mille olemasolu on ise tajutud. Praegusel ajal näiteks hirm, näiteks ärevus, teadmatus, tülpimus, ebaselgus... Sestap liigubki tähelepanumajandus oma harjumuspäraste teemade pealt kõrvale – näiteks vaimsete probleemide juurde.