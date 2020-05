Uksed avanevad: muuseumid naasevad murelikult virtuaalsusest pärisellu 

„Sotsiaalmeedias käis elu varasemast aktiivsemalt. Kui sisu on äge, siis loomulikult käiakse vaatamas, võib öelda, et on sotsiaalmeedia õitseng,“ kinnitab Kaisa Hansson AHHAA keskusest. Huvilised leidsid üles ka erinevate teaduskatsete videod, mida peale eestikeelsete valmistati ka vene ja läti keeles.

„Meie oma töötajad kodus karantiinis olles heas mõttes põlve otsas tegid neid videoid,“ räägib Hansson. „Kuidas teha ise erinevaid teaduskatseid kodus leiduvate asjadega. Need olid küll väga populaarsed.“

„Ajaloomuuseumi veebi külastatavus on tõusnud kordades,“ ütleb ka Helene Tedre. „Veebinäitustele lisanduvad õige pea spetsiaalsed minutiklipid. Facebookis tegime üksikuid museaale tutvustavaid postitusi. Lugejaid oli tuhandeid ja neid jagati usinasti. Sellise huvi üle on ainult hea meel.“

Uued näitused

Ühest küljest külaliste meelitamiseks, teisest küljest ka ebamugavuste hüvitamiseks pääseb ajaloomuuseumi Maarjamäe kolme hoonesse pärast taasavamist ühe piletiga. Varem tuli igasse kohta soetada eraldi pilet. Ajaloomuuseumil on pakkuda ka uus näitus. „Pidime avama koos Jaapani animafestivaliga näituse cosplay’st, aga see jäi eriolukorra pärast ära ja meil on nüüd täiesti valmis näitus olemas,“ rõõmustab Tedre. „Sellist tavapärast avamist nagu vanasti – suupisted ja ajakirjanikud – teha ei saa, aga 18. mai õhtul avab kuraator Galina Zaitseva näituse otseülekandena YouTube'is ning viib läbi ka cosplay-töötoa.“

Pärnu muuseum loodab Vunki sõnul suvel uuenevale Koidula muuseumi väljapanekule, sama maja aeda tuleb ka väike vabaõhulava. Avamisega siiski ei kiirustata, oodatakse ära reeglite leevenemine, lisab Vunk.

Kahju on suur