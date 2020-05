PAREMÄÄRMUSLUS: Saksa eliitüksuslase kodust leiti suur relvaladu 

Saksa sõjaluure (MAD) hinnangul oli aasta alguse seisuga riigi sõjaväes 592 paremäärmuslikus tegevuses kahtlustatavat inimest. Märtsis said kinnitust 27 sõjaväelase seosed radikaalsete rühmitustega. Eriti probleemne on väidetavalt riigi kõige salajasem eliitüksus KSK.

KSK-s on umbes 1000 sõdurit, kes on saanud väljaõppe erinevate kriisiolukordadega tegelemiseks – näiteks välismaal pantvangide vabastamiseks. Salajasse üksusesse kuulub umbes 1000 sõdurit, kellest 20 on teadaolevalt põhjalikuma uurimise all.