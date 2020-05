VIDEO | Vaata, kuidas Haabersti karu politseinike nina eest läbi kappas 

Päästjad said eile hommikul kella üheksa paiku väljakutse Haabersti linnaossa, kus oli terviserajal nähtud karusid. Samal päeval kell 11.09 jäi üks karu vabaõhumuuseumi kaamera ette. Videost on näha, kuidas karu jookseb üle tee, ühel pool valvamas patrullpolitseinikud, taamal päästeauto.

Sama kavalalt õnnestuski emakarul koos poja või poegadega eile tabamatuks jääda. Veel eile õhtul üritas päästeamet koostöös politsei, loomaarstide ja jahimeestega karusid leida, et loomad siis uinutada ja turvaliselt taas linnast välja toimetada.

Päästeoperatsioon aga ebaõnnestus ning töödega jätkati täna varavalges. Karusid otsiti droonide ja koertega, kuid taas kord tulutult. Kuna hommikul ei leitud karudest enam mingeidki märke, usuvad asjaga tegelenud ametnikud, et karud on edasi liikunud.

Sellegi poolest soovitatakse sealsetel inimestel ettevaatlik olla ning karusid märgates kohe 112 helistada. Otsingutega jätkatakse kohe, kui peaks laekuma info, et karud toimetavad jätkuvalt Kakumäe kandis.

Päästeamet hoiatab, et kuna inimasustusega alale sattudes on metsloomad ebakindlad ja justkui nurka surutud, käituvad nad linnakeskkonnas ettearvamatumalt kui metsas ja see muudab nad ka inimestele ohtlikumaks.