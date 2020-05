Vald tegeleb tänini endise rahandusministri seadusevastase veepiirdega 

Märtsis kirjutas Õhtuleht, kuidas endise rahandusministri Harri Õunapuu suvila Kloogarannas võib langeda lainete ohvriks, mistõttu peremees asus ehitama ulatuslikku kaldakaitset. See piire pole aga kooskõlas seadustega. 19. märtsil saatis vald Õunapuule märgukirja, et ta seadusevastase ehitustegevuse lõpetaks. Õunapuud juhendati, mida oleks edaspidi vaja teha. Õunapuu ise tunnistas märtsis, et vallaga on olnud möödarääkimisi. „Leiame lahenduse, aga aega läheb,“ lubas ta.