KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 4,5 miljoni diagnoositud nakatunu, 303 000 surnut ja 1,7 miljonit tervenenut. Brasiilias lisandus rekordarv juhtumeid 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 457 593. Eile tuvastati riigis 27 246 uut nakatunut, mis on viimase kuue päeva kõrgeim näitaja. Suurimaks kriisikoldeks on jätkuvalt New Yorgi osariik 353 096 teadaoleva haigusjuhtumiga.

Samal teemal Maailm GRAAFIKUD | Vaata, millistes riikides koroonaviirus veel võimutseb ja kus on pandeemia juba kontrolli all 100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel üheksa riiki: Hispaania (272 646 – millest üle 43 000 on tuvastatud seroloogilise testiga), Venemaa (252 245), Suurbritannia (233 151), Itaalia (223 096), Brasiilia (203 165), Prantsusmaa (178 870), Saksamaa (174 975), Türgi (144 749) ja Iraan (114 533). Venemaal teatati eile 9974, Brasiilias 13 761 uuest nakatunust. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Hiina, India, Peruu, Kanada ja Belgia. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,71 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 86 912. Eile lisandus 1715 surma. Teisel positsioonil on Suurbritannia 33 614 surmaga. Neile järgnevad Itaalia (31 368), Prantsusmaa (27 425), Hispaania (27 321), Brasiilia (13 999), Belgia (8903), Saksamaa (7928), Iraan (6854), Holland (5590), Kanada (5472) ja Hiina (4633). Tuhande ohvri piiri ületavad veel Mehhiko, Türgi, Rootsi, India, Ecuador, Venemaa, Peruu, Šveits, Iirimaa, Portugal, Rumeenia ja Indoneesia. Belgias on miljoni elaniku kohta siiani enim surmajuhtumeid maailmas. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 159 000 ohvri. Kogu maailma surmade arv ületas 300 000 piiri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (28 582/3529), Venemaa (252 245/2305), Soome (6145/287), Leedu (1511/54), Läti (962/19).

Brasiilias tuvastati rekordarv uusi nakatunuid

Neljapäeval teatas Brasiilia 13 944 uuest haigusjuhtumist. Lõuna-Ameerika rahvarohkeimas riigis on praeguse seisuga diagnoositud 202 918 haigusjuhtumit. Ilmselt möödub Brasiilia nakatunute arvult paari päevaga ka Itaaliast. Covid-19 surmajuhtumeid on riigis 13 933.