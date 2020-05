Palju õnne perele! Tallinnas sündisid aasta esimesed kolmikud  

"Mulle öeldi, et võib-olla on kaksikud. Ma olin väga üllatunud, et kuidas kaksikud. Mulle näidati monitoril, et vaadake, üks ja teine. Ma vaatasin üllatusega ekraanile ja näitasin, et siin on ju kolmas ka," meenutas vastsünnitanud ema Taissia Zotova, vahendab ERRi uudisteportaal.