USA leht kiidab: pärast karantiini hakkavad paljud Eestisse reisima! 

„Visit Estonia... later“ ehk „Külasta Eestit... hiljem“ on uus loosung ja teemaviide (hashtag), mis Twitteris populaarsust kogub. Visit Estonia kampaaniajuht Shardee Rebas selgitab, et sõnum peaks inimeses tekitama emotsiooni, et tema peale mõeldakse ka pikemas plaanis, mitte ainult nüüd ja praegu. Meelitatud tunne muudab tõenäoliseks selle, et potentsiaalsetele huvilistele jääb Eesti kui kaubamärk ka meelde.