Eesti uudised Külalised pole oodatud: hooldekodud ei kiirusta piirangute tühistamisega Asso Ladva , täna, 21:40

KÜLALISED POLE OODATUD: Tabivere sotsiaalkeskuse juhataja Kaarel Pärnapuu sõnab, et parem on praegu kontaktidest hoiduda – hooldekodu elanikud on haigustele vastuvõtlikud. Foto: Aldo Luud

„Mõni küll hirmsasti trügib meie juurde, armastus ema või vanaema vastu on nii suur. Kõik meie lähedased on kallid ja sellepärast me peamegi neid kaitsma ega tohi neid praegu külastada,“ ütleb Hageri hooldekodu juhataja Urmas Soomere