Enamiku aafriklaste jaoks tähendab 14päevane karantiin nälga jäämist 

Probleeme on ka teadlikkusega. Iga kaheksas küsitletu ei tea näiteks, et koroonaviirusega nakatunul ei pruugi sümptomid ilmneda enne kui alles mitme päeva pärast. Samas ei saa seda, et oleks massiliselt neid, kes Covid-19st üldse maad ega ilma ei tea, küll täheldada. 98 protsenti inimestest on teadlik, et levib kergesti nakkav koroonaviirus, mis põhjustab ränka kopsuhaigust.

Üle poole, 58 protsenti vastanutest usub ekslikult, et sidrunimahla joomine aitab Covid-19 ära hoida. Kahtlemata on C-vitamiin väga kasulik ja võtta seda tasub, kuid nii võimsat mõju tal tapva haiguse vastu ei ole. Pea 56 protsenti küsitletutest usub, et isegi kui inimene on viirusest tervenenud, tuleks temast endiselt eemale hoida. Pea kolmandik pelgab hiina rahvusest inimesi, olles veendunud, et absoluutselt iga hiinlane kannab viirust. 36 protsenti vastanutest arvab, et viiruse lõi kas nende enda või mõne teise riigi valitsus. See peegeldab paraku ka väärarusaamu Ebola viirusest, mida näiteks paljud kongolased peavad valitsuse loodud biorelvaks või lausa väljamõeldiseks. Vandenõude tõttu kannatavad paljud ennastsalgavad Aafrika meditsiinitöötajad.