Edward Laane jätkab Kuressaare haigla ravijuhina 

„Kaebuse esitajad rääkisid nõukogule oma aspektidest ja soovidest. Pärast seda jätkasin mina, rääkides haigla arengustrateegiatest ja võimalikest edasistest arengutest,“ selgitas Edward Laane Õhtulehele.

„Leian, et kõige tähtsam on ikkagi saare patsient, kelle jaoks on see haigla olemas. Selleks, et pakkuda parimat võimalikku meditsiiniabi saarlastele – see on haigla peamine eesmärk!“ sõnas Laane, et tunneb end hästi ning on otsusega rahul.

„Jõudsime seisukohale, et koostöövõimalused tulevikus on olemas. Kindlasti peab selleks pingutama, paremini leidma ühisosa, paremat kommunikatsiooni tegema. Praegu on meie otsus see, et haigla juhatus jätkab täpselt samas koosseisus nagu ta on praegu töötanud ja Edward Laane jätkab ravijuhina,“ ütles haigla nõukogu esimees Kalle Laanet „Aktuaalsele kaamerale“.

Laanet lisas, et osapooli kuulates jäi mulje, et nende edasine koostöö on võimalik.

24 Kuressaare haigla töötajat saatsid möödunud nädalal Saaremaa vallavalitsusele ja haigla nõukogule pöördumise, milles heitsid haigla juhatuse liikmele ja ravijuhile Edward Laanele ette puudulikku juhtimist. Allakirjutanud soovisid Laane lahkumist, sest nende hinnangul ei sobi ta ravijuhi ametikohale.

Dokumendis heideti Laanele ette juhtimisvigu ja puudulikku juhtumist. Ka näevad allakirjutanud just Laanel süüd selles, et kümned haigla töötajad on koroonaviirusesse nakatunud.