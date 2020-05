Juhtkiri | Palgahüvitis on end õigustanud 

Teisalt on sagenenud ka kahtlused, et hüvitisest on kasu lõiganud ettevõtted, kes on toetuse saamiseks kvalifitseerumiseks teinud valskust, või on juba toetust saades jätnud sellest ilma töötajad, kelle toimetulekuks see raha mõeldud ongi. Selliste skeemide avalikustamine ja muidugi ka rikkujate vastutusele võtmine võiks petmiskavatsusega ettevõtjaid heidutada. Tark on ka tingimuste karmistamine, nagu töötukassa ette paneb.