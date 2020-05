Putini eraarmee tõus ja langus: palgasõdurid andsid tina nii terroristide kui ameeriklaste pihta 

Täpselt sellisest loogikast on lähtunud Venemaa president Vladimir Putin, kui tekib vajadus kusagil kaugel maal vett sogada. Nimetada poolsõjalist organisatsiooni Wagner Grupp tema eraarmeeks on muidugi ilukirjanduslik liialdus – samuti leidub idanaabri juures veel mitmeid sarnaseid palgasõdurite firmasid, mis välismaa sõjatandritel laineid löövad. Ent Wagner on neist kahtlemata kõige kuulsam.