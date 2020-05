Kontor ootab: järgmisel nädalal peavad inimesed naasma oma töökohtadele 

Tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel ütleb, et neile on laekunud päris arvukalt sellesisulisi pärimisi. Lühike vastus neile on: kui tööleping on sõlmitud, siis tuleb ka tööd teha. Samas soovitab tööinspektsioon inimestele alati omavahel suhelda ja asjad selgeks rääkida. „Kõige hullem on rusikat taskus hoida,“ sõnab ta.

Leppige kokku

Viiruse leviku vältimiseks peab tööandja riske hindama ning võtma kasutusele meetmed, eelkõige need, mida on soovitanud Terviseamet, ning tegema vajadusel muutused töös või töökorralduses. Lisaks on tööandjal kohustus riskide hindamise tulemustest töötajaid teavitada, samuti tuleb töötajaid teavitada riskide kõrvaldamiseks kasutusele võetud meetmetest. Desovahendite olemasolu on tänasel päeval elementaarne, eriti juhul, kui käte pesemine piisavalt tihti ei ole võimalik.

„Kui olukord muutus ja tööandjal on tööd anda ja ta kutsub Teid tööle, siis peate asuma täitma oma tööülesandeid,“ ütleb Tööinspektsiooni nõustamisjurist Ene Olle. „Kui kardate veel võimaliku nakatumise tõttu tööle minna, siis arutage oma mured tööandjaga läbi. Pöörduge tööandja poole ning paluge selgitust, milliseid meetmeid tööandja on kasutusele võtnud töökeskkonnas viiruse leviku tõkestamiseks. Kui leiate, et kasutuselevõetud meetmed ei ole piisavad, siis andke sellest tööandjale teada, tuues pöördumises välja konkreetsed rikkumised ning andke mõistlik aeg nende kõrvaldamiseks.“

Isegi kui tööandja on teinud kõik korralikult, kuid siiski pole soovi töökohale minna, siis tuleb Olle sõnul tööandjaga kokku leppida, millistel tingimustel ja kui kaua Te veel töölt eemal olete. „Soovitav oleks sellised kokkulepped sõlmida kirjalikult,“ lisab ta.

Kui läheb hapuks

„Kui tööandjal kokkulepitud tööd pakkuda ei ole, kuid olete valmis tööd tegema – küsisite tööandjalt tööd, kuid tööd pole anda või tuleb kodus olla kuni tööle kutsutakse – siis maksab tööandja Teile selle aja eest Teie keskmist töötasu,“ ütleb Olle.