Mart Soidro | „Kordan: „Toompead rünnatakse!” 

Dramaatiline moment on fikseeritud ka Vilja-raamatus, aga veidi teise rakursi alt: „Kui Vilja Edgarit otsides tema kabinetti tormas, õpetas siseminister Olev Laanjärv seal parajasti peaministrile, kuidas Toomelt päranduseks saadud Waltheri püstoliga ümber käia.“ Iseenesest tühine detail, aga vaimusilmas kujutasin juba ette, et 3. märtsil 1990, kui Edgar Savisaar ametisse vannutati, andis Indrek Toome uuele valitsusjuhile suure pidulikkusega üle ka ametirelva (nagu hiljem andis president üle ametiketti). Milline uus ja huvitav informatsioon! Igaks juhuks pöördusin ka Indrek Toome poole, et saada loos selgust. Mis seal salata, olin veidi pettunud, kui saabus sõbralik vastus: „Tere Mart. See on väljamõeldud lugu. Mul oli püstol, nagu tookord kord ette nägi, aga see oli Makarov. Tervitan, Indrek Saaremaalt.”