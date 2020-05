VIDEO | INFOTUNDIDE TOP | Mart Helme: valitsus on leevendanud piiranguid tasakaalukalt 

Muuhulgas teatas Mart Helme, et kriisi raske löök majandusele on paljude riikide võimuorganid ära ehmatanud. „Käib võidujooks selles, kes suudab kõige kiiremini kõige rohkem piiranguid leevendada. Et jumala eest, ärme lase sellel kauem kesta, sest meie majandus sureb täiesti ära. Ma usun, et me Eestis suutsime selle tasakaalupunkti ära tabada,“ kommenteeris ta pressikonverentsil ja kinnitas, et kõiki leevendusi kaalutakse enne jõustumist mitu korda üle.