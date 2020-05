VIDEO | Teadlased tutvustasid riigikogus koroonaviiruse leviku prognoose 

Foto: Kuvatõmmis

Lutsar teeb ettekande ka teadlaste tehtud uuringu kohta, mis kajastab COVID-19 teise laine (30.04 - 06.05) mõju. Uuring näitab, et teise laine mõju on oluliselt väiksem, küll aga tänu eriolukorra reeglitele.

Jesse sõnul ei saa öelda, et terviseamet on käed rüppes seisnud. Ta kinnistab, et terve eriolukorra vältel on Lääne-Tallinna keskhaigla liikmetega räägitud sellest, kuidas tagada meditsiinitöötajate ja patsientide turvalisus.