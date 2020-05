Eesti uudised Narva-Jõesuu sipleb rahahädas: riigi kriisiabi ettevõtetele teeb karuteene linna rahakotile Kristjan Väli , täna, 14:06 Jaga: M

Narva-Jõesuu Foto: Aldo Luud

Ida-Viru kuurortlinna Narva-Jõesuu linnavalitsus pöördus avalikus kirjas mitme ministeeriumi ja valitsuse poole suure murega. Kirjas seisab, et riigi maksusoodustus kohalikele ettevõtetele toob kaasa selle, et kohalike omavalitsuste, sh Narva-Jõesuu linna saamata jääv tulu suureneb. Linn on rahahädas ning vaja läheb riigi abistavat kätt.