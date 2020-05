VIDEO | ERIOLUKORRA UUDISED: valitsuse hinnangul on viiruse levik Eestis kontrolli all 

Helme sõnul näeb seda, et avalikkuse arvamuse ja emotsioonide pendel liigub. „Kui me mõned kuud tagasi nägime, et Vahemeremaades hakkasin inimesed nagu kärbsed surema, siis oli suur nõudlus suurteks piiranguteks. Valitsus määras piirangud, mõistes, et piirata tuleb koldeid,“ ütles siseminister.

„Nüüd nähes, kui raskelt on piirangu mõjunud majandusele, on valitsused ära ehmunud. Käib võidujooks selles, kes suudab kõige kiiremini piiranguid leevendada. Eesti valitsus ei karda. Ma usun, et me leidsime selle tasakaalupunkti,“ lisas ta.

Nüüd piiranguid leevendaes ei oska Helme sõnul keegi täpselt öelda, kui kiiresti toimub taastumine. Siseminister toonitas, et kõikide leevenduste kõrvalt peab ikkagi valitsus vastutama selle eest, et ei toimuks uut plahvatuslikku viirusepuhangut.

Helme tõi välja ka kriisideks valmistumise. Tema sõnul näitas praegune kriis selgelt, kui vajalik see on. „Valitsus arutab riigile varude kogumist,“ teatas ta ja loetles, et sinna alla kuulub kütus, isikukaitsevahendid ja muu seesugune.

Reinsalu: meil on Eestis varjatud viirusekandjaid

Välisminister selgitas, et teaduslike uuringute järgi võib Eestis olla mitusada või lausa mitu tuhat inimest, kellel ei ole koroonaviiruse sümptomeid, kuid kes on siiski nakkuse kandjad. Sellepärast on Reinsalu sõnul oluline et ka eriolukorra lõpus peetaks võimalikult palju 2+2 distantsipiirnagust kinni.

Reinsalu kiitis ka Soomet selle eest, et alates tänasest on võimalik edasi-tagasi üle piiri liikuda. Samas on need piiriületused lubatud vaid teatud eesmärkidel ja minister tuletas meelde, et tegelikult ei ole soovitatav lihtsalt niisama reisida.