KÜBERRÜNNAKUD: FBI hoiatas, et Hiina häkkerid üritavad kätte saada USA koroonauurimusi 

FBI teatas, et on näinud häkkimiskatseid USA institutsioonide suunas, kes uurivad vaktsiinide loomist, Covid-19 ravi ja koroonaviiruse testimist. Ameerika Ühendriigid on Hiina valitsust juba pikka aega süüdistanud küberspionaažis. Peking pole nende suunas visatud laimuga sugugi rahul ning eitab süüdistusi.

FBI ja sisejulgeolekuministeeriumi küberturvalisuse osakond esitasid kolmapäeval haruldase ühishoiatuse. Nad teatasid, et „Covid-19 kallal töötavad tervishoiu- farmaatsia ja uurimisosakonnad peavad olema teadlikud, et nad on häkkerite peamised sihtmärgid“. Avalduses lisati, et kübervargad proovivad ebaseaduslikult hankida „väärtuslikku intellektuaalset omandit ja rahva tervist käsitlevaid andmeid“.