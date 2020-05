TALLINNAS KONDAVAD KARUD! Kohal on politsei, päästjad ja jahimehed 

„Tallinnas Saku Suurhalli lähedal terviseradadel on märgatud karusid, mistõttu on osad alad liikumiseks suletud. Kohal on nii politsei, pääste kui ka jahimehed,“ teatas politsei ühismeedias.

Õhtulehe lugeja Andruse sõnul on kogu Õismäe raba ümber piiratud. Inimesi läbi ei lasta. „Esialgu ma ei teadnud sellest midagi ja jooksin läbi metsa. Alles siis sain teada, et ala on kinni,“ rääkis Andrus. „Aga karusid õnneks ei näinud!“

„Praegu otsitakse karusid Vana-Rannamõisa ja vabaõhumuuseumi vahelisel alal ning Rocca al Mare keskuse piirkonnas. Liiklus on piiratud Saviliiva teel, Vinge teel ja Lõuka tänaval ja selle kandi elanikel palutakse võimalusel õues praegu mitte viibida,“ teatas päästeamet.