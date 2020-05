TALLINNAS KONDAVAD KARUD! Ehmunud naine: nägin, kuidas väga suur karu jooksis kohutavalt kiiresti! Nagu kapates!

„Tallinnas Saku Suurhalli lähedal terviseradadel on märgatud karusid, mistõttu on osad alad liikumiseks suletud. Kohal on nii politsei, pääste kui ka jahimehed,“ teatas politsei ühismeedias.

Naine sõitis parajasti autoga, sest lootis veel kiirelt poes ära käia, enne kui äkki kogu piirkond lukku pannakse. Küsimusele, kas ta on nüüd kodus püsinud, vastas naine: „Muidugi olen kodus! Ei julge enam sammugi välja astuda!“

Õhtulehe lugeja Andrus ütles ennelõunal, et kogu Õismäe raba ümber piiratud. Inimesi läbi ei lasta. „Esialgu ma ei teadnud sellest midagi ja jooksin läbi metsa. Alles siis sain teada, et ala on kinni,“ rääkis Andrus ennelõunal. „Aga karusid õnneks ei näinud!“

Sama hästi läks ka Moonikal, kes koos tugilapsega Õismäe rabas jalutas. Seda teevad nad igal hommikul. Kui Moonika nägi teed sulgevaid linte, püüdis ta guugeldades selgeks saada, mis rabas toimub. Tolleks hetkeks aga veel infot väljas ei olnud. Niisiis arvas ta, et ju on olnud mingi tulekahju, ja jätkas teekonda.

Naine jõudis koos lapsega juba oma paar tundi jalutada, kui vastu tulnud rattur uuris, kas ta ikka teab, et politseinikud ja päästjad otsivad metsas müttavaid karusid. „Kust me pidime teadma, et seal karud liikvel on! Kusjuures väga palju inimesi jalutas ja sõitis seal rattaga,“ rääkis Moonika.

„Lõpuks jõudsime vabaõhumuuseumi ette ja sealt ei lastud meid enam edasi ega tagasi, sest karu oli täpselt seal,“ lisas ta. Viimaks kutsus ta endale auto järele, et koju pääseda.