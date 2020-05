KINDLUSTA TARGALT | Suvilate kahjud on tihti kordades suuremad kui kodudes 

Seesami kodukindlustuse tootejuhi Dagmar Gildeni sõnul on suvilates enim kahjusid seotud torustike purunemiste ja nendest tulenevate veeleketega. Kindlustaja sõnul ilmnevad veelekked tavaliselt just kevadel, kui taas üle pika aja suvilasse minnakse. Need, kes on unustanud lahkudes torudest vee välja lasta, põrkuvad sageli ka probleemiga, kus talvised külmakraadid on torud katki teinud. Viimase aasta jooksul on suvilate suuremad veelekke kahjud ulatunud Seesamis 7000 euroni.