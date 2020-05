Euroopa Liit loodab suvel piirangutele vaatamata turismihooaja käima lükata 

„Meie sõnum on selline, et sel suvel tuleb meil turismihooaeg, isegi kui see on seotud turvameetmete ja piirangutega,“ ütles ELi majandusasjade volinik Paolo Gentiloni. Koroonaviiruse tõttu suleti piirid kogu Euroopas, sealhulgas piirivabas Schengeni tsoonis. Ent nüüd hakkavad riigid tasapisi avanema.

EL soovib, et liikmesriigid teeksid omavahel koostööd. Paljud neist liiguvad karantiini lõpetamiseks erineva tempoga. Mõned riigid on kehtestanud reisijatele 14päevase karantiinikohustuse. Hiljuti teatasid Austria ja Saksamaa, et nad nõustuvad reisipiirangute kaotamisega. Ilma karantiinita on võimalik reisida näiteks Prantsusmaale ja Iirimaale. Piirideülene vaba liikumine Eesti, Läti ja Leedu vahel hakkab kehtima 15. maist. „Balti reisimull“ oleks Euroopas praegusel perioodil ainulaadne nähtus.

Üheks suuremaks murekohaks Euroopa tarbijale on tagasimaksed tühistatud reiside eest. Margrethe Vestager nõustus, et kuigi reisiettevõtted seisavad vastamisi paljude probleemidega, on Euroopa tarbijatel soovi korral õigus raha tagasi saada. „Muidugi ei tule see tavaline suvi, aga kui me kõik koos töötame, siis ei pea me seisma silmitsi täielikult kaotsiläinud suvega,“ ütles Euroopa Komisjoni asepresident ajakirjanikele. Vestageri sõnul peavad kõik töötajad ja reisijad teadma, et hotellid, restoranid ja rannad on ohutud. Ta lisas, et erinevad rakendused, millega jälgitakse Covid-19 levikut, peaksid töötama kogu Euroopas.