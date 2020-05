KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 4,4 miljoni diagnoositud nakatunu, 298 000 surnut ja 1,65 miljonit tervenenut. WHO: viirus ei pruugi kunagi kaduda 

Enim nakatunuid on tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 430 348. Eile tuvastati riigis 21 712 uut nakatunut. Suurimaks kriisikoldeks on jätkuvalt New Yorgi osariik 350 848 teadaoleva haigusjuhtumiga.

Samal teemal Maailm KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 4,3 miljoni diagnoositud nakatunu, 292 000 surnut ja 1,6 miljonit tervenenut. Inglastel soovitati tööle naasta 100 000 nakatunu piiri on ületanud USA kõrval veel üheksa riiki: Hispaania (271 095 – millest üle 41 000 on tuvastatud seroloogilise testiga), Venemaa (242 271), Suurbritannia (229 705), Itaalia (222 104), Brasiilia (190 137), Prantsusmaa (178 060), Saksamaa (174 098), Türgi (143 114) ja Iraan (112 725). Venemaal teatati eile 10 028, Brasiilias 11 555 uuest nakatunust. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Hiina, India, Peruu, Kanada ja Belgia. Euroopas on tuvastatud kokku üle 1,69 miljoni nakatunu.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 85 197. Teisel positsioonil on Suurbritannia 33 186 surmaga. Neile järgnevad Itaalia (31 106), Hispaania (27 104), Prantsusmaa (27 074), Brasiilia (13 240), Belgia (8843), Saksamaa (7861), Iraan (6783), Holland (5562), Kanada (5302) ja Hiina (4633). Tuhande ohvri piiri ületavad veel Mehhiko, Türgi, Rootsi, India, Ecuador, Venemaa, Peruu, Šveits, Iirimaa, Portugal, Rumeenia ja Indoneesia. Belgias on miljoni elaniku kohta siiani enim surmajuhtumeid maailmas. Euroopas on koroonaviirus nõudnud juba üle 157 000 ohvri.

Eesti lähisriikide haigusjuhtumid/surmad: Rootsi (27 909/3460), Venemaa (242 271/2212), Soome (6054/284), Leedu (1505/54), Läti (951/19).

WHO: koroonaviirus ei pruugi kunagi kaduda

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas kolmapäeval, et koroonaviirus „ei pruugi kunagi kaduda“. Virtuaalsel briifingul rääkinud hädaolukordade juhi dr Mike Ryani arvates ei tohiks ennustada, millal viirus kaob. Tema sõnul nõuab viiruse kontrolli alla saamine tõsiseid pingutusi – isegi kui vaktsiin leitakse.

Dr Ryan mainis, et koroonaviirus võib muutuda kogukondadele lihtsalt uueks endeemiliseks viiruseks, mis ei kao. „HIV pole kuhugi kadunud, kuid me oleme jõudnud selle viirusega leppida,“ sõnas Ryan. WHO hädaolukordade juht märkis, et praegu on olemas ka teisi haigusi – näiteks leetrid – mida pole vaktsiini olemasolust hoolimata siiani kõrvaldatud.