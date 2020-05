Eesti inimesed unistavad praegu lähedastega koosolemisest, reisimisest ja spaadest 

Soovi sõprade ja sugulastega koos aega veeta tõi välja 42 protsenti Eesti elanikest, sealjuures keskmisest suurem (52 protsenti) oli see soov noorte vanuserühmas (25–34 a). Kantar Emori uuringueksperdi Kristiina Kruuse sõnul peegeldavad tulemused hästi seda, mis on ühiskonnas parasjagu defitsiit. „Inimesed väärtustavad seda, mida neil ei ole. See on teada-tuntud juba väärtusuuringutest. Sõprade ja sugulastega kohtumist võeti varem iseenesestmõistetavana, kuid selle teistmoodi kevadega on lähedastega suhtlusest saanud defitsiit ja see on tõusnud unistuste pingreas tippu,“ kõneles Kruuse.

Suur on ka Eesti inimeste igatsus aktiivse puhkuse ja reisimise järele: ligi kolmandik (31 protsenti) Eesti elanikest tõi välja soovi reisida lähiriikidest kaugemale Euroopas ja mujal maailmas. Pea samavõrd (30 protsenti) tahetakse minna spaasse või ujulasse. Eestis reisimisest unistab 23 protsenti elanikest. „Kuna kaugemal Euroopas ja mujal maailmas reisimine on praegu välistatud, siis võib eeldada, et soov reisida realiseerub esialgu siseturismina," kommenteeris Kruuse.

Uuringu tulemustes peegeldub Kruuse sõnul selgelt seegi, et vahepeal on olnud pikk paus eriarstide vastuvõtus. „Enam kui neljandik Eesti elanikest (27 protsenti) ütles, et nad tahavad lähiajal minna eriarsti vastuvõtule. Sealjuures keskmisest suurem (37 protsenti) on see soov 50aastaste ja vanemate inimeste seas,“ märkis ta.

Olulisel kohal olid inimeste soovinimekirjas ka paljud lihtsad ja igapäevased tegevused, nagu näiteks soov vaadata filme kinos; minna juuksurisse, kosmeetikusse (vm iluteenused kasutada) ning käia kohvikutes ja restoranides. „Inimese põhiolemus ei muutu – ta igatseb endale tuttavaid ja harjumuspäraseid asju ja tegevusi. Oleme näinud ka Kantari teiste riikide uuringutes, et eriolukorra lõppedes on eelistustes kõrgel kohal tegevused, mis on seotud inimese heaolu ja enda eest hoolitsemisega ning aktiivse vaba aja veetmisega,“ tõi Kruuse võrdluse muu maailma tarbijatrendidega.