„SÄRTSUMINUTID“ | Kui selle harjutusega hakkama saad, siis oled terve inimene 

Täna teeme ettepainutusi maas istudes. See on tihtipeale suht ebamugav, kuna alaseljas on paljudel pingeid. Rääkimata stressist ja hirmudest, mis samuti selja lukku paneb.

Tiit näitab ette harjutuse, mida joogaõpetajad soovitavad teha suisa tund aega jutti. Kui sellega hakkama saad, siis oled terve inimene.

Vaata täpsemalt videost!