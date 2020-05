PAANIKA TAANDUB: koos maskide saabumisega kadus ka huvi nende vastu 

Isikukaitsevahendite müügiletulek aprilli alguses tekitas palju elevust ja seda mitmel põhjusel: kaitsemaske polnud enam kusagilt saada, siinsete ravimifirmade laod olid juba veebruaris tühjaks saanud. Teiseks oli Covid-19 viiruse leviku kõrgaeg: iga päev registreeriti Eestis mitukümmend uut koroonapositiivset. Kuna elanike huvides on ennast viiruse eest kaitsta, ei olnud üllatav, et apteekidesse maske ostma tormati. Maskide müügiletulek ei läinud libedalt. Esimese suure tarne tegija, ASi Semetron maske reklaamiti esialgu kui kirurgilisi kaitsevahendeid, mis kaitsevad ka viirusnakkuse eest. Kui maskid müügil olid, teatas edasimüüja AS Magnum, et tegu on vaid lihtsama isikukaitsevahendiga, mis kaitseb õhusaaste ja tolmuosakeste eest. Tehnilise järelevalve amet teatas, et kõnealustel maskidel on tõepoolest pakendil eksitav info, ja käskis edasimüüjal vea parandada. Aprilli keskpaigas võis näha, et inimesed käisid poes maskiga ja mõned usinamad kasutasid neid isegi tänaval jalutades. Kui ilmad ilusaks läksid ja uute nakatunute arv vähenes, kahanes ka soov maski kanda.