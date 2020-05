Doktor: Covid-19 läbi põdenud inimestel tekib erinev immuunsus 

"Mul on selline teooria, et kui põdeda Covid-19 läbi visalt ja pikalt, siis võib antikehade tase jääda väikeseks. Kui on korralik antikehade tase, siis ei põetud seda jubedalt, vaid olid tüüpilised sümptomid - natuke palavikku, köha, kümme päeva haige," selgitas doktor, kes viib läbi uuringut antikehade kohta.