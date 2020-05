Eesti uudised Kolm Lääne-Tallinna keskhaiglas surnud koroonapatsienti nakatus haiglas Toimetas Hindrek Pärg , täna, 21:23 Jaga: M

Lääne-Tallinna keskhaigla Foto: Stanislav Moshkov

Kui seni teadis avalikkus, et Kuressaare haiglas on toimunud ulatuslik haiglasisene koroonaviiruse levik, siis nüüd sai teatavaks, et ka Lääne-Tallinna keskhaiglas on nakatunud 24 muu haiguse tõttu ravile tulnud patsienti ning kuuest haiglas COVID-19 diagnoosiga surnud patsiendist kolm saigi nakkuse haiglast.