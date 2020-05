Soomlased tellivad Eesti tubakaärikatelt tooteid, mis Soomes ära keelatud 

Soomes ei ole nikotiinipadjakeste müümine lubatud, kuid mitmel pool mujal, sealhulgas Eestis, on tegemist täiesti legaalse äriga. Toote tellimine just Eestist tõuseb viimasel ajal märgatavalt. Kuna tegemist on tubakaäris suhteliselt uue tootega, puuduvad täpsemad andmed selle mõjust tarbija tervisele, kuid nikotiin kahtlemata inimese kehale kasulik ei ole, tekitades sõltuvust ning mõjutades veresoonte, südame ja aju tööd.