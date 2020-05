Toomas Alatalu | Kuidas saavad kriisis hakkama naabrid? 

Pandeemia arvulised kaotused on küll minimaalsed, ent naabrusest on paremaidki tulemusi ning kogu rahva üleelamiste ja majanduse kukkumise tagajärgede ilmnemine seisab alles ees. Sestap on enam kui põhjust vaagida seda, kas meid ikka juhiti õigesti ja kas kõiki neil päevil asjamehi mänginuid saab ikka rahva päästjateks pidada.

Eesti on palju vaeva näinud, et näha parem välja kui teised. Seda ka praeguse kriisi päevil, kui meenutada üksnes ägedat kriitikat Poola piirivalvurite pihta, kes ei lasknud läbi nakatunud piirkondadest tulnud sõiduautosid ja Soome võimude siunamist, kes julgesid Eesti töömeestelt nõuda sama, mida teistelt ehk karantiinis istumist.

Läti ja Leedu suhtes kehtis samas paras vaikus, sest – nagu varemgi – asju aeti seal targemini ja Toompeal eelistati nende koha pealt suu kinni hoida. Niipea kui aga Balti koostöö olude sunnil taastus ja Eesti-Läti-Leedu valitsused suutsid esimestena kokku leppida ühises kriisist väljatulemise kavas, seati see silmapilkselt eeskujuks kogu Euroopale ja sarnastele muu maailma piirkondadele!

Juriidiline tsirkus jätkub

Lõpp hea – kõik hea. Samas jõudis Balti kolmik praegusesse seisu erinevate tulemustega ja kõige halvemate näitajatega on just Eesti (surnuid 61, Lätis 19 ja Leedus 54). Tõde on seegi, et kriisi puhkedes käituti täiesti erinevalt ja ka ettevalmistus oli erinev. Kui Leedus läks kriisi haldamine kohe rahvusliku hädaolukorra keskuse kätte, mida juhtis tervishoiuminister ja mille eelnev töökogemus pärines juulist 2019 (võitlus põua tagajärgede vastu), siis Eestis ja Lätis juhtisid võitlust pandeemiaga kiirelt moodustatud valitsuskomisjonid peaministritega eesotsas.

Nagu teada, algas riigikogus alles sel nädalal vastava ja siiani puudu oleva seaduseelnõu arutamine! Ehk siis lihtne küsimus – millele on Eesti juristide ja justiitsministeeriumi senine aur läinud? Meie olukord ei erine milleski Leedu omast ja selle loo autor tõstatas eriolukorra defineerimise vajaduse riigikogus veel 1996. aastal. Mõistagi on juristid libeda jutuga ja moeasi on rääkida pikalt erinevate seaduste koosmõjust.

Tasub mäletada esimest piinlikku hetke praeguses kriisis, kui üks Tallinna koolijuht pani kooli karantiini ühe Itaalias suusatanud õpilase nakatumise tõttu: kodanikud said aru, ent riigi ühed esijuristid olid kohe platsis kinnitustega, et Eesti seadused ei lubavatki karantiini kehtestamist, teised jälle arvasid, et seaduste koosmõjus olevat see ikkagi võimalik. Justkui oleks hädaolukorras küllaldaselt aega otsustamiseks. Pole siis ime, et ebaselgus ehk tegemata töö juristide leeris astus esmaspäeval ka üle riigikogu läve ja muutis selle taas poliitiliseks ja juriidiliseks tsirkuseks.