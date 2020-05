Juhtkiri | Suur auk riigi rahakoti põhjas 

Tulemuseks oli muidugi reservide kiires tempos kahanemine, mis poleks probleem üksnes siis, kui võiks kindel olla, et head ajad kestavad igavesti. Nii see paraku pole, nagu näitab haiguspuhangu tuules hoogu koguv majanduskriis. Või nagu kirjutab riigikontrolör Janar Holm: „208 miljonit eurot, mis 2018. aastal kogemata kavandatust rohkem kulutati, on ju ligi kuus korda suurem summa, kui valitsus praegu turismi- ja väikeettevõtete meetmetes toetuseks kulutab. Nüüd kuluks need eurod marjaks ära.“