Klaasid ja pinnad säravpuhtaks: mida on selleks vaja? 

Tänapäeva maailmas aitavad meid üha enam erinevat tüüpi masinad. Samamoodi on ka akende pesemises – asendamatuks abiliseks on saanud näiteks aknapesurid, mis säästavad vaeva ja pakuvad ülimalt hea tulemuse. Aknapesur kujutab endast seadet, millel on nii pihusti, mikrokiudlapp kui ka kuivatamisfunktsioon. Akent on vaja niisutada spetsiaalse puhastusvahendiga, kasutada mikrokiudlappi aknalt mustuse eemaldamiseks ning imeda üleliigne vesi. Efektiivne aknapesur peseb mõnikord lausa kolm-neli korda kiiremini kui käsitsi tegutsedes ning ei jäta sealjuures koledaid triipe.

Üks klientide poolt armastatumaid tooteid on Kärcher aknapesur. Kuna Kärcher on maailma tunnustatumate puhastusseadmete tootjate hulgas, saab Saksa ettevõtte kvaliteedis kindel olla. Nende aknapesurid on väikesed, kerged, neid on mugav käes hoida ning siledad pinnad saab kiirelt puhtaks. Hind on tavakasutaja jaoks igati sobiv ning algab umbes 65 eurost.

Klientide meelistooteks on ka Vileda aknapesur, mis on veidi odavamas hinnaklassis kui eelmainitud Kärcher. Vileda aknpesureid on lihtne kasutada, need puhastavad ilma jälgi jätmata nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Selle käsipumba kummiriba kinnitub hõlpsasti aknale ning tõmbab kogu määrdunud vee integreeritud veepaaki. Sobivaima aknapesuri saab välja valida Kaup24 veebipoest.

Heaks variandiks on ka robot aknapesur või aurupuhasti

Paljudel meist on kodus robot tolmuimeja ning üha enamatesse majapidamistesse hakkab jõudma ka robot aknapesur. Sul tuleb vaid robot seadistada ning see teeb kogu pesemistöö ise ära. Eriti mugav on see suuremates majades, kus on palju aknaid või on need käsitsi pesemiseks ebamugavalt suured.

Võidukäiku on tegemas ka aurupuhasti, mis välimuselt meenutab pigem tolmuimejat. Selle üks olulisemaid eeliseid on aga hügieen. Aurupuhasti kasutamine ei nõua kemikaale (olles keskkonnasõbralik ja ohutu), eemaldab isegi raskesti puhastatava mustuse ning desinfitseerib pinnad. Lisaks eelnevale on aurupuhasti plussiks ka tõik, et seda on võimalik kasutada erinevatel pindadel (vastavate otsikute olemasolule muidugi) – niisiis saab sellega puhtaks näiteks põranda, aknad, peeglid, sanitaartehnika.