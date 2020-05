MILJARDIPARADOKS LAHENEB! Eesti teadlased kirjutavad ümber maakera ajalugu 

Mis toimus meie koduplaneedil kaks miljardit aastat tagasi? „See oli väga põnev aeg. Nõksa pärast seda, kui hapnik esmakordselt atmosfääri ilmus. No mis nõksa – mõnisada miljonit aastat –, aga sellises kauguses on raske perspektiivi säilitada,“ muigab Kaarel Mänd, Tartu ülikooli geoloog, kes viimastel aastatel on õppinud Kanadas Alberta ülikooli doktorantuuris.