Võit keeleinspektsioonile! McDonald’s muudab sildid eestikeelsemaks 

Kiirtoiduketi advokaadid nõustuvad keeleinspektsiooni seisukohaga, et McDrive ja McCafé on võõrkeelsed kaubamärgid, mida tuleb esitada ka eestikeelsena. Keti esindajad pakuvad kaubamärkidele välja eestipärased kohandused, kahjustamata originaalset kirjapilti: „McCafé kohvik“ ja „McDrive kaasaost“.

Kuna võõrkeelsed väljendid McDrive ja McCafé on kaubamärgid, ei pea eestikeelne teave olema esikohal ega otsetõlge. „Siiski tuleb eestikeelne teave paigutada selliselt, et see oleks klientidele nähtavas kohas,“ selgitas keeleinspektsiooni peadirektor Ilmar Tomusk märtsis, kui toiduketile puudused teatavaks tehti.

Eesti McDonald’si volitatud esindaja Vladimir Janevski saatis keeleinspektsioonile vastukirja, milles oli sootuks teisel arvamusel: väljendid on registreeritud kaubamärgid, mida võib frantsiisilepingu alusel äritegevuses kasutada.

„Neid kaubamärke ei saa ega tohi tõlkida ühtegi kohalikku keelde ning kaubamärkidena ei oma need üheski keeles tähendust ja on väljamõeldud sõnad,“ kirjutas Janevski.

See argument pikka elu ei elanud. „Oleme nõus, et kaubamärke ei saa ega tohi tõlkida ühtegi kohalikku keelde, kuid me ei ole seda nõudnudki. Oleme oma kirjas palunud esitada eestikeelne teave ettevõtte tegevuskoha, pakutava kauba või teenuse kohta, nagu sätestab keeleseadus,“ kirjutas Tomusk Janevskile.

Tomusk tegi Janevskile veel valgustustööd. Kuidas saab kiirtoiduketi esindaja väita, et McCafé ja McDrive ei oma üheski keeles tähendust ja on vaid väljamõeldud sõnad?! „„McDrive“ on moodustatud olemasolevatest, konkreetse tähendusega keeleüksustest café (eesti keeles kohvik) ja drive (kaasaost) ning need tähistavadki McDonald'si kohvikut ja kaasaostu,“ selgitas ta.