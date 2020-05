VIDEOD | Karujõmpsikas terroriseerib külarahvast! „Viimati üritas ta meie välipeldikusse minna.“ 

„Kuule, karu, mine ära koju... Me ei taha sind siia...“ Niimoodi räägib Paunküla naine noore metsaasukaga, kes on taas tulnud hoovi nuuskima. On aprilli keskpaik ja naise hääl jäädvustatud videol kõlab tüdinult. Karu peletamiseks on karjutud, pekstud potte-panne ning korduvalt tulistatud püssist taevasse. Teeb Kose valla Paunküla rahvas, mis ta teeb, aga pätajalal on sellest ükskõik. Mesipuu hambusse ja metsa maiustama.