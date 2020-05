„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Halleluuja, Koit Toome tegi elus esimest korda süüa! 

Kuule, kõik mehed on suured grillimeistrid. Sulgi on uhke maja ja aed, kindlasti ei puudu sealt ka korralik grill?

Jah, möödunud suvel ostsin uhke grillahju. Seal ma suitsetan kala. Aga see on ka koopainimese versioon. Vajutad nuppu, paned peale õige temperatuuri ja käib kõll, kui roog on valmis. Masin lisab isegi automaatselt graanuleid. Vot selline robotmasin on mul.